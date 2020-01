L.elettorale: Ceccanti, ‘testo Brescia lascia invariate liste bloccate corte’

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “In estrema sintesi il testo Brescia è un intervento sulla legge Rosato che 1) elimina i collegi uninominali (tranne in Val D’Aosta e Trentino Alto Adige) e, quindi le coalizioni pre-elettorali facendo quindi diventare la competizione solo tra liste”. Lo scrive Stefano Ceccanti del Pd su Fb.

“2) alza la soglia di sbarramento nazionale -prosegue- oggi prevista in entrambe le Camere al 3 per cento fino al 5 per cento. 3) prevede un diritto di tribuna per le forze minori che ottengano alla Camera tre quozienti in almeno due Regioni e al Senato in una Regione. Diritto di tribuna significa che chi arriva a quella soglia si tiene i seggi presi coi quozienti pieni. Il resto resta invariato, a partire dalle liste bloccate corte”.