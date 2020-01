La Sicilia è Plastic Free: a scuola dà un calcio alla plastica che inquina

Un altro istituto siciliano, il Santi Bivona, entra nella rete delle “Scuole Plastic Free per un futuro sostenibile” e preclude a scuola l’uso delle bottigliette di plastica di acqua.

La rete di Marevivo cresce di giorno in giorno grazie all’impegno di tanti dirigenti, insegnanti, ma anche delle famiglie degli studenti per dar vita a un percorso che, via via, aiuti a diminuire il consumo della plastica che non può essere riciclata o che non viene correttamente smaltita, finendo per arrecare danni inestimabili all’ambiente.

Una festa quella che oggi si è tenuta a scuola, durante la quale molti studenti hanno presentatoanche i prodotti di un lavoro iniziato da mesi, con l’aiuto dei loro insegnanti, per giungere alla decisione d’impegnarsi a non utilizzare più la plastica.

Iniziativa fortemente voluta dalla dirigente e dal corpo docenti, consapevoli che il ruolo della scuola nella difesa dell’ambiente è di estrema importanza, poiché nella tutela sono compresi anche i valori di attaccamento al territorio, impegno civico e crescita culturale.

Al Santi Bivona si è chiuso il cerchio della sostenibilità grazie alla donazione delle borracce da parte del deputato Matteo Mangiacavallo e della della fontanella d’acqua potabilizzata donata dal Club Rotary del Distretto di Menfi, oggi rappresentato dal presidente Bruno Mirrione.

“Oggi abbiamo chiuso il cerchio della sostenibilità al Santi Bivona di Menfi – dichiara Fabio Galluzzo di Marevivo – perché i bambini potranno disporre delle borracce e anche dell’acqua potabile a costo zero e Marevivo ha coronato questi due omaggi con un seminario informativo e di sensibilizzazione volto a far comprendere il valore di quanto hanno ricevuto e di quali benefici ne avrà l’ambiente anche in termini di riduzione di rifiuti, costi e benefici di un consumo sano ed equilibrato”