Lanciato Ariane 5, a bordo 2 satelliti per telecomunicazioni

Lanciato il razzo Ariane 5 dalla base europea di Kourou (Guyana Francese). Il lanciatore dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) porta in orbita due satelliti per le telecomunicazioni: Eutelsat Konnect, che portera’ la banda larga in 40 Paesi dell’Africa e in 15 Paesi europei, e l’indiano GSAT-30 per la tv satellitare in India e sulle isole indiane. E’ la prima missione di Ariane 5 del 2020, mentre la societa’ Arianespace celebra i suoi 40 anni. Il satellite Eutelsat Konnect e’ stato costruito dalla Thales Alenia Space (Thales-Leonardo) per l’azienda Eutelsat, uno dei maggiori operatori satellitari a livello internazionale, e potra’ fornire servizi di accesso a internet per aziende e privati entro il prossimo autunno. GSAT-30 e’ stato lanciato per fornire servizi di tv e telecomunicazioni ad alta definizione ed e’ programmato per restare in servizio 15 anni.