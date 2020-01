Lascia il figlio di 4 anni da solo in casa e chiude la porta con delle stringhe: mamma denunciata per abbandono di minore

Aveva lasciato il figlio di 4 anni solo in casa, chiudendo la porta con delle stringhe. Il piccolo era riuscito a uscire sul pianerottolo, dov’era stato trovato in lacrime da un inquilino intorno alle 6,45 del mattino. Una donna di origine senegalese e’ stata denunciata dalla polizia per abbandono di minore. E’ successo venerdì in via Sacchi, a Torino. Gli agenti del Commissariato San Secondo hanno scoperto che l’alloggio presentava dei potenziali pericoli per il bambino, come sedie posizionate nei pressi delle finestre. La madre è stata rintracciata più tardi, poco prima delle 8,30, quando è rientrata a casa.