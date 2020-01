Latina è la città “Regina” dell’escursione termica: oggi da -1°C a +17°C!

Da -1°C (all’alba) a +17°C nel primo pomeriggio (ore 14:00): Latina è la città “Regina” dell’escursione termica giornaliera, provocata dall’Anticiclone che garantisce bel tempo su gran parte d’Italia e agevola l’inversione termica grazie ai cieli sgomberi da nubi. Ben 18°C di escursione termica, in pianura, sono ben lontani dalla norma di Latina che a Gennaio ha una media delle minime di +4°C e una media delle massime di +14°C. E’ evidente come in queste ore stia facendo più freddo del normale nelle ore notturne, e più caldo del normale in quelle diurne.