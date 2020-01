Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: sereno al Nord, pioggia al Sud

Il tempo previsto sull’Italia per domani, domenica 12 gennaio, secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica militare.

Nord: bel tempo per gran parte della giornata con innocue velature in arrivo serale, anche compatte sulle zone alpine; estese foschie dense e nebbie in formazione nella valle del Po dalla serata.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti su regioni adriatiche e Sardegna orientale con possibilità di qualche breve ed isolato piovasco; cielo generalmente sereno altrove.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso su basso Salento, Calabria orientale e meridionale, e sulla Sicilia ionica con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale; nuvolosità diffusa sul restante meridione con ampie schiarite notturne lungo le coste e nell’entroterra della Campania.

Temperature: minime in diminuzione su aree alpine e prealpine, pianura friulana, rilievi emiliano-romagnoli e Toscana; in lieve aumento su rilievi della Campania, Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia ionica; stazionarie sulle restanti zone; massime in flessione su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, rilievi veneti, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna settentrionale ed orientale, Toscana, Umbria ed alto Lazio; in tenue rialzo sui rilievi altoatesini; senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: deboli variabili al Nord e nordorientali al centro-sud, con locali rinforzi su Nord Sardegna, coste adriatiche e Calabria ionica. Mari: da mossi a localmente molto mossi al mattino mar e canale di Sardegna, ma con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio; mossi i restanti bacini, tendenti a divenire poco mossi dalla seconda parte della giornata mar Ligure, Tirreno settentrionale ed alto Adriatico.