Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: sole ad Nord, qualche nuvola al Centro Sud

Le previsioni per domani in Italia dell’Aeronautica militare.

Nord: cielo sereno o al più poco nuvoloso, con qualche annuvolamento più consistente sui rilievi dell’Alto Adige; locali foschie e banchi di nebbia sulla pianura veneta dopo il tramonto.

Centro e Sardegna: in mattinata annuvolamenti sparsi, dal pomeriggio tendenza a maggior soleggiamento su regioni tirreniche e Sardegna, nuvolosità persistente su Marche meridionali e Abruzzo. Su queste ultime aree attese debolissime precipitazioni con neve oltre i 900 metri.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti al mattino su Sicilia settentrionale e Calabria meridionale con associati piovaschi o deboli rovesci, a carattere nevoso sui rilievi della Calabria oltre i 600 metri dalla sera; miglioramento dal primo pomeriggio sull’isola. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove, salvo locali formazioni nuvolose al mattino e dopo il tramonto.

Temperature: minime in diminuzione su Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, in lieve aumento su Puglia e Sicilia, senza variazioni di rilievo altrove. Massime in rialzo sulla Pianura padana, in flessione un po’ su tutte le restanti regioni peninsulari, generalmente stazionarie sulle isole maggiori.