Lei partorisce e il marito sviene: scatta un esilarante selfie che diventa virale, ma oltre agli auguri arrivano le critiche

Ormai ci si scattano selfie ovunque. Ma proprio dappertutto. Una donna ha pensato bene di scattare una foto appena dopo aver partorito, ma non tanto per riprendere se stessa o il piccolo, quanto il marito finito dritto dritto a terra, svenuto dopo aver assistito alla nascita del figlio. La foto, postata su Instagram è diventata virale, ma oltre a commenti di auguri si è guadagnata anche tante critiche.

“Anche il mio compagno stava per svenire durante la nascita dei nostri bambini ma mai e poi mai mi sarei permessa di sputtanarlo così su fb!”, scrive qualcuno. Ovviamente c’è anche chi ha colto solo il bello della foto: “Sono l’unica a trovare di una tenerezza immensa questa foto? Chi l’ha detto che un uomo non possa commuoversi o svenire dall’emozione. Comunque auguri a questa bella famiglia”. E infine c’è anche chi mette in dubbio (e forse ha ragione?) la veridicità del momento: “La cosa più grave di questo post è che la gente se lo sia bevuto! Questo dimostra quanto sia diffuso il senso critico. Una partorisce e rimane tutta truccata a puntino, e per giunta ha pure voglia di farsi un selfie…“.