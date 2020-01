Libia: Distretto Pesca, ‘sicurezza a rischio, Mediterraneo possibile set bellico’

Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – “Siamo molto preoccupati per questa escalation della crisi libica che potrebbe far diventare il Mediterraneo un involontario set bellico”. A dirlo è Nino Carlino, presidente del Distretto della Pesca Cosvap di Mazara del Vallo. “L’intera filiera della pesca siciliana – aggiunge – guarda con preoccupazione a quanto sta avvenendo in Libia negli ultimi giorni. Gli operatori della pesca mediterranea hanno bisogno di lavorare senza mettere a rischio la propria sicurezza e quella delle loro imbarcazioni. Il nostro auspicio è che la situazione di crisi trovi presto una soluzione pacifica”.

Nello scorso mese di ottobre, durante l’ultima edizione di Blue Sea Land, il Distretto della Pesca era riuscito a riunire attorno ad un tavolo una delegazione libica, guidata dal ministro dell’Agricoltura e della Pesca H.E. Abdelbast Ghanimi e una delegazioni italiana, guidata dal sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano. Un’occasione in cui era stata sottolineata l’importanza di un tavolo di confronto “per porre le basi di un’attività di cooperazione in grado di soddisfare, da una parte, le esigenze dei pescatori siciliani, dall’altra, quella del popolo libico”. “Adesso – conclude Carlino – tutti questi sforzi, finalizzati all’apertura di un nuovo canale di confronto con il governo libico sulla pesca, rischiano di essere vanificati da un clima di grave tensione internazionale”.