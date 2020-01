La Luna e Modica protagoniste dell’Earth Science Picture of the Day

Una foto suggestiva, realizzata dalla regista modicana Alessia Scarso è stata scelta come Earth Science Picture of the Day (EPOD) dall’Universities Space Research Association.

La foto, scattata la sera del 27 dicembre 2019, ritrae la Luna crescente al 2%, invisibile all’occhio umano, e la parte più alta della città di Modica, dove è protagonista la facciata della chiesa di S. Giovanni Evangelista.

“Grazie a qualche calcolo, sopralluoghi e molta pazienza, mi sono appostata su un campo aperto sulla collina davanti allo skyline, seduta sulla timpa, e ho aspettato. Le condizioni meteo – spiega Scarso – non erano favorevoli perché una perturbazione ha chiuso l’orizzonte, ma all’ora esatta l’ammasso di nuvole si è alzato, ha schiarito la linea del tramonto e ha reso più suggestiva l’immagine finale“.