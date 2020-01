Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Se lascia Di Maio è un problema? Il vero problema è la mancanza di strumenti di democrazia interna nel M5S. Infatti non si sono mai voluti creare i presupposti di una successione a Di Maio. Anche le sue modalità di uscita di scena non prefigurano consapevolezza dei problemi strutturali del M5S, mi sembra piuttosto una manovra strategica suicidaria del consenso ad un passo dal voto per le elezioni regionali”. Lo scrive Dalila Nesci di M5S su Fb.