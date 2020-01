M5S: Siragusa, ‘disfatta attesa, manca uno scheletro che tenga unito tutto’ (2)

(Adnkronos) – Un elettorato deluso dai Cinquestelle al governo? Secondo Siragusa, “il Movimento ha fatto tanto, sia nella prima fase che nel Conte bis. A mia memoria – sottolinea – non ricordo un governo che abbia fatto per cambiare le cose e sistemare i tanti problemi del Paese. Certo, non abbiamo la bacchetta magica”. Qualche peso in più potrebbe averla avuta la scelta di passare da un’alleanza con la Lega a una col Pd. “Probabilmente, col senno di poi, sarebbe stato meglio non farlo – afferma – ma un conto è guardare le cose dal divano di casa, un altro essere lì, avere il 34% e la possibilità di cambiare finalmente le cose. E’ difficile rinunciare”.