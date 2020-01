M5S: Zingaretti, ‘con nuovo bipolarismo devono decidere’**

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Siamo entrati in nuovo bipolarismo, quindi i Cinquestelle “devono decidere, questo è un grande tema”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di ‘Agorà’ su Raitre. “Oggi vedo due grandi campi -ha aggiunto- uno intorno alla Lega e noi dobbiamo costruire un campo largo intorno al Partito democratico fatto di sindaci, amministratori, forze politiche, perchè almeno i cittadini possano scegliere, perchè in una democrazia quando non c’è una scelta le cose non vanno bene”.

“Rispetto questo dibattito” aperto all’interno del Movimento 5 stelle, ma “quando l’Italia è governata dalla Val d’Aosta alla Sicilia da sistemi di elezione diretta del presidente a turno unico, è evidente che si determina un bipolarismo. Credo, lo dico con grande rispetto, che questo deve portare non solo il Movimento 5 stelle ma anche altri partiti, a decidere, perchè se dividi un campo vince il centrodestra. E questo è un dato oggettivo con cui tutti devono fare i conti, il Pd lo ha fatto non a caso cresce”.