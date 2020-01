M5S: Zingaretti, ‘mi auguro prendano atto che c’è bipolarismo’

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “M5S? C’è un bipolarismo e mi auguro che sempre più i 5 Stelle ne prendano atto”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ai cronisti al Nazareno. “Non mi permetto di dire nulla al M5s, ma c’è un travaglio che è sotto gli occhi di tutti”.

“Si sta tornando ad un sistema bipolare. Come accaduto in Calabria e in Emilia Romagna si sceglie trai due principali contendenti: lo dico da alleato e non da avversario”, aggiunge.