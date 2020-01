Mafia: ex pm Agueci, ‘parole Fioravanti su Falcone inattendibili, strumentali e diffamatorie’ (2)

(Adnkronos) – “E’ comunque certo è che fin dal primissimo momento il terrorismo di destra ebbe a rivendicare la propria partecipazione all’omicidio. Tra le tante telefonate di rivendicazione che all’epoca, seguivano sempre i delitti più eclatanti e che quasi mai venivano prese in considerazione, ve ne è stata una, giunta subito dop da parte di qualcuno che parlava a nome dei ‘Nuclei Fascisti Rivoluzionari” (sigla sconosciuta ai più ma invece nota agli esperti e riconosciuta autentica in altre occasioni), con la quale si rivendicava il delitto per onorare la memoria dei ‘caduti di Acca Larentia”, così collegandolo ad un gravissimo episodio di violenza politica avvenuto a Roma due anni prima – dice ancora l’ex pm Agueci -che era stato nelle memoria comune dimenticato e travolto da tanti altri episodi altrettanto gravi avvenuti in seguito, ma che era invece rimasto ben presente ‘ con un preciso significato simbolico- nel mondo dei militanti dell’eversione di destra”.

“E’ evidente che questo elemento non era stato valorizzato sul momento, per l’indiscutibile scenario mafioso nel quale il delitto è stato subito inquadrato, ma costituisce adesso un riscontro di grande importanza alla luce di quello che si è appreso in seguito”, conclude.