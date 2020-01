Mafia: omicidio Mattarella, il Capo dello Stato al cimitero per ricordare il fratello

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) – Il Capo dello Stato Sergio Mattarella è arrivato al cimitero di Castellammare del Golfo (Trapani) per ricordare il fratello Piersanti Mattarella, il Presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980 davanti agli occhi della moglie. Con il Presidente della Repubblica, come apprende l’Adnkronos, ci sono anche i tre figli, Bernardo Giorgio, Laura e Francesco, oltre ai due figli di Piersanti Mattarella, Bernardo e Maria, quest’ultima segretario generale della Regione siciliana. Una visita, che vede solo la partecipazione della famiglia, che avviene alla vigilia del 40esimo anniversario dell’omicidio.

Domani, per ricordare la figura di Piersanti Mattarella, l’Assemblea regionale siciliana terrà alle 11.30 una seduta solenne a Sala d’Ercole alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Sono previsti gli interventi del presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè e del governatore Nello Musumeci.

Alle 9, in via Libertà sul luogo dell’omicidio, saranno deposte corone di fiori da parte delle autorità e alle 9.30 il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, con una cerimonia, intitolerà il Giardino Inglese “Parco Piersanti Mattarella – Giardino all’Inglese”. Sarà anche collocata nel parco una lapide in memoria dell’ex Governatore. Ma il Capo dello Stato parteciperà solo alla cerimonia solenne all’Ars. Mentre i famigliari di Piersanti Mattarella saranno sia in via Libertà che al Giardino Inglese.