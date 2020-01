Maltempo Basilicata: il Comune di Lauria ha chiesto lo stato di emergenza

Il Comune di Lauria (Potenza) ha chiesto lo stato di emergenza e di calamità naturale per gli eventi meteo eccezionali verificatisi il 13 e 22 dicembre, ed in particolare per l’ondata di maltempo che ha provocato il crollo di una parte del tetto del palazzetto dello sport “Gino Alberti” determinando la morte di Giovanna Pastoressa.

La delibera di giunta con la richiesta formale è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Regione Basilicata. A motivare l’istanza è lo stato di devastazione del territorio, a causa di rovesci di forte intensità e forti venti, con danni a strutture pubbliche e private, all’impiantistica stradale, a strade urbane e rurali, con gravissimi danni anche alle attività imprenditoriali e a civili abitazioni. Per la parte del patrimonio pubblico è ancora in corso la stima dei danni mentre numerose sono le segnalazioni di danni giunte dai privati per un primo bilancio sommario calcolato in cinque milioni di euro.