Maltempo in Brasile: morti e gravi danni a Belo Horizonte, oggi la visita del presidente

Nello Stato brasiliano del Minas Gerais, le piogge torrenziali che si registrano da una settimana hanno provocato finora 54 morti e gravi danni materiali, causati da inondazioni e valanghe di acqua e fango, soprattutto nella zona metropolitana della capitale statale, Belo Horizonte.

In poco meno di una settimana nel Minas Gerais si è registrato il record storico di precipitazioni per il mese di gennaio, con piogge che, secondo stime dell’Istituto Nazionale di Meteorologia, sono arrivate ad essere 183% superiori alle previsioni per questo mese.

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro visiterà oggi le aree più colpite dal maltempo: ieri ha autorizzato lo stanziamento di un primo pacchetto di emergenza di 7,9 milioni di reais per Belo Horizonte, come parte dei 90 milioni di reais che il governo ha promesso come assistenza allo Stato di Minas Gerais.