Maltempo Brasile: stato di emergenza in 100 città del Minas Gerais

Piogge torrenziali si stanno abbattendo da giorni sul sudest del Brasile: le autorità del Minas Gerais hanno dichiarato lo stato di emergenza in oltre 100 Comuni. Almeno 44 finora le vittime registrate.

Secondo i servizi meteo l’ondata di maltempo proseguirà almeno fino al 31 gennaio: la direzione della Difesa Civile ha sottolineato che a causa del persistere delle piogge la regione di Belo Horizonte è a rischio geologico fino a venerdì, e ha invitato la popolazione a rimanere in allerta per possibili allagamenti e valanghe di fango e acqua.

Anche l’area di Espirito Santo è stata colpita dalle violente precipitazioni: nello Stato il bilancio al momenti è di 9 morti e oltre 6mila sfollati, con il 62% delle città in stato di emergenza.