Maltempo Calabria: “Il Governo riconosca lo stato di emergenza”

“In queste ore ho chiesto formalmente ai ministri Bellanova e Provenzano e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte il riconoscimento dello stato di emergenza per la Calabria, avanzato con la Delibera di Giunta Regionale n.641 dello scorso 30 dicembre, a seguito del maltempo che ha imperversato sulla nostra regione nel periodo compreso tra il 21 e il 24 dicembre scorso.

E’ una misura da intraprendere con la massima urgenza dal momento che sono state tante le criticità sul territorio calabrese martoriato da mareggiate e intense raffiche di vento che hanno causato problemi a diverse infrastrutture pubbliche e a diversi insediamenti privati. E’ già passato troppo tempo e, in queste settimane, la quotidianità dei calabresi è stata influenzata, in negativo, dai danni provocati dagli eventi di quei giorni”. Così, in una nota, il senatore di Italia viva Ernesto Magorno.