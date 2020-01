Maltempo in atto, ciclone sull’Italia: piogge diffuse e nevicate fino in collina – LIVE

Maltempo – Il minimo depressionario, giunto nella notte dalla Francia, dopo aver attraversato il Golfo Ligure, è in azione stamani sul Centro Nord Appennino. Intensi nuclei perturbati stanno agendo al suo interno, portando forti piogge soprattutto sull’Appennino emiliano-romagnolo, sull’Emilia-Romagna un po’ tutta, sul Centro Est Lombardia, diffusamente sul Veneto, sul Trentino-Alto Adige, soprattutto meridionale. Fenomeni più intensi in queste ore tra le province di Parma, Modena, Bologna, Ferrara, anche verso il Veronese, Mantovano, Cremonese, Bresciano.

Nell’immagine successiva abbiamo evidenziato le aree più interessate da nubi e piogge nel corso della giornata odierna, sabato 18 gennaio. Le precipitazioni più ricorrenti saranno presenti sulle regioni centro-settentrionali e su quelle centro orientali del Nord. Nelle aree blu, in particolare, i fenomeni più intensi spesso anche forti. Nubi e piogge sono già presenti anche sul medio-basso Tirreno, sul Lazio, sulla Campania, localmente anche moderati in Campania, e altre in giornata potranno raggiungere la Calabria tirrenica.

Sempre in giornata e poi la sera, piogge sparse, irregolari, previste sul medio Adriatico, localmente verso il Gargano, il basso Adriatico in mare e qualcuna su Est Sardegna. Sul resto del Nord, maggiori schiarite soleggiate o fenomeni più deboli sul Friuli Venezia Giulia; piogge fiacche e irregolari anche su aree interne del Sud e sul resto della Puglia, pochi o assenti i fenomeni sulla Sicilia e sul resto della Sardegna.

Circa le nevicate, l’aria fredda associata al sistema, che sta penetrando, ma ancora in maniera non particolarmente importante, consente nevicate in questa fase mediamente intorno ai 700/1200 m, ma fiocchi anche più in basso nelle conche più fredde del Nord Appennino e delle Alpi e Prealpi centro-orientali. Accumuli anche consistenti tra 1200 e 1500 m, fino a oltre 15/20 cm già al suolo sui rilievi emiliano romagnoli e alcuni altri cm previsti; imbiancate o qualche cm anche a 6/700 m su Nordovest Appennino. Per oggi, le nevicate su Centro Appennino, peraltro irregolari e non particolarmente intense, sono attese oltre i 1200/1300 m. Sono cessate, o cesseranno in gran parte le nevicate sul Nordovest Appennino, tra il rilievi dell’Alessandrino sudorientale, del Sud Pavese, del Piacentino, Parmense, dove nella notte imbiancate o anche accumuli sono arrivati fino a 600/700 m.

Temperature attese in progressivo calo un po’ su tutta Italia, ma più apprezzabile al Centro Nord, in particolare sui settori alpini, prealpini, al Nordest e sul Nord Appennino.

