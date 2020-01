Maltempo, Coldiretti Puglia: allarme per venti fortissimi

Allarme in Puglia per i venti forti che stanno sferzando tutta la regione con raffiche fino a 100 km/h, con situazioni di pericolo anche nelle aree rurali: lo riferisce Coldiretti Puglia. “Dopo alcuni giorni clima quasi primaverile – spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia – le temperature si sono abbassate bruscamente, creando shock termici continui che non giovano alle produzioni in campo, mentre il vento forte – ormai una costante in Puglia – sferza alberi, serre e strutture“. “Sono disastrosi – rileva Muraglia – gli effetti sui campi della tropicalizzazione del clima che azzera in pochi attimi gli sforzi degli agricoltori che perdono produzione e al contempo subiscono l’aumento dei costi a causa delle necessarie risemine, ulteriori lavorazioni, acquisto di piantine e sementi e utilizzo aggiuntivo di macchinari e carburante. Gli imprenditori si trovano ad affrontare fenomeni controversi, dove in poche ore si alternano eccezionali ondate di maltempo a siccita’ perdurante“.