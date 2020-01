Maltempo: decine di interventi dei vigili del fuoco nel Palermitano

Decine le chiamate con richieste di soccorso ai vigili del fuoco la scorsa notte per il forte vento che si e’ abbattuto sopratutto nella zona delle Madonie. Diversi alberi finiti sulle auto, verande e coperture volate via. Alcuni sindaci dei comuni madoniti hanno invitato scrivendo sui social a non uscire di casa o di farlo solo per le emergenze. Una situazione molto seria che ha impegnato numerose squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile comunale. A Palermo una palma e’ caduta in piazza Crispi.

Di recente, riporta ancora il quotidiano, la 51enne, di sana costituzione fisica e che si ammalava raramente, si era sottoposta a un check up medico generale da cui era stato rilevato un ottimo stato di salute. La donna lascia una bambina di 10 anni. In Toscana, secondo l’Agenzia regionale di sanita’ (Ars), sono intanto saliti a 153 i pazienti a cui e’ stato isolato il Superbatterio New Delhi e sono stati rilevati come letali il 32% dei casi di pazienti con sepsi. Il New Delhi alberga nella flora intestinale e fino circa all’ultimo anno erano noti casi sporadici, mentre adesso si evidenzia una capacita’ di questo gene di attivare meccanismi di resistenza alle cure tale da far salire le statistiche della sua presenza nella regione.