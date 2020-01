Cabo Verde Airlines riferisce che a causa di condizioni meteorologiche avverse, non è stato possibile atterrare a Lagos il 4 gennaio, quindi non è stato possibile trasportare passeggeri da Lagos a Washington, D. C.

Le condizioni meteorologiche stanno influenzando la rete di volo causando un ritardo dell’ordine di 3 ore e 30 minuti.

Cabo Verde Airlines sta facendo del suo meglio per ridurre al minimo gli inconvenienti e normalizzare la situazione il più rapidamente possibile.