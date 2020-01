Maltempo, tempesta di neve in Grecia e Turchia: imbiancate le coste del Mediterraneo, Attica seppellita da accumuli abbondanti [FOTO e VIDEO]

Mentre in Italia, l’irruzione fredda dell’Epifania ha portato temperature invernali ma senza neve, il clou dell’ondata di gelo ha interessato i Balcani fino in Turchia. Molte parti della Grecia sono state coperte dalla neve negli ultimi giorni (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). La maggior parte del Paese ha sperimentato freddo, ghiaccio e anche pioggia, soprattutto sui settori orientali. Condizioni di tempesta anche in mare, con le stazioni meteorologiche dell’Osservatorio Nazionale di Atene che hanno registrato velocità del vento di 161km/h a Paximada e 147km/h a sud di Tinos, nella giornata di lunedì 6 gennaio.

La neve è caduta in 5 prefetture della Grecia centrale nel giorno dell’Epifania, con catene da neve o pneumatici invernali necessari in molte parti della rete stradale. Erythres, nell’Attica, ha riportato 45cm di neve. Anche Atene è stata imbiancata: un velo bianco copriva una delle più importanti attrazioni locali dell’Acropoli. Tante le strade chiuse al traffico proprio a causa della neve in Grecia. Le isole meridionali egee, così come Creta, sono state colpite invece da forti piogge, che hanno determinato inondazioni.

L’ondata di freddo si è fatta sentire anche in Turchia, producendo abbondanti nevicate. La neve è caduta sulle zone montuose, tra cui la capitale Ankara. In sette distretti le scuole sono rimaste chiuse a causa del maltempo e la neve presente sulle strade ha provocato molti incidenti, con notevoli complicazioni per il traffico. La città di Mersin ha riportato pesanti nevicate sulle elevazioni maggiori e grandi inondazioni in ampie zone della città a causa delle forti precipitazioni. Anche Istanbul ha dovuto fare i conti con forti piogge e inondazioni.