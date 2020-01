Maltempo: in Veneto stato di attenzione per nevicate nei fondovalle prealpini

Dopo un lungo periodo di tempo bello, una perturbazione sta per interessare il Veneto, portando, soprattutto domani, sabato 18 gennaio, cielo molto nuvoloso, con probabilità di precipitazioni 75%-100% e limite delle nevicate attorno a 700-800 metri sui settori prealpini esposti a sud, fino ai fondovalle sulle Dolomiti e, localmente, anche in qualche fondovalle prealpino. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Nevicate nei fondovalle prealpini, da riconfigurare eventualmente a livello locale in fase operativa di Preallarme o Allarme. L’allerta è valida dalla mezzanotte di oggi alle ore 9.00 di domenica 19 gennaio.