Piogge alluvionali in Indonesia, allagamenti a Giacarta: 60 morti, disinfettate le strade

A causa di vasti allagamenti che hanno causato la morte di 60 persone, a Giacarta soldati e operatori sanitari hanno spruzzato disinfettante nelle strade della capitale, per contrastare la diffusione di malattie: le piogge monsoniche e l’esondazione dei fiumi hanno allagato una decina di distretti della metropoli da mercoledì scorso.

Si sono anche registrate frane che hanno causato vittime nelle periferie.

Si tratta dei peggiori allagamenti dal 2007, quando morirono 80 persone in 10 giorni.

Le autorità temono la possibile diffusione di malattie come dengue e leptospirosi, potenzialmente fatale e diffusa dai ratti.