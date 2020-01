Maltempo Liguria: in caso di allerta meteo scatta il monitoraggio sul viadotto in A12

Un piano preventivo di monitoraggio ed emergenza relativo a eventuali movimenti del suolo dove insiste il viadotto Veilino, in A12, tra Genova Est e Genova Nervi, in caso di allerta meteo. E’ quanto concordato da Autostrade insieme all’ispettore del ministero delle Infrastrutture Placido Migliorino dopo le ispezioni su cinque infrastrutture in A12. E’ la prima volta che viene assunta una misura di questo genere sulla rete ligure.

“Tale piano – spiegano da Aspi – integra e completa gli interventi gia’ messi in atto negli anni trascorsi (2002 e 2014) relativi al consolidamento delle fondazioni della struttura e alla stabilizzazione del suolo tramite pozzi drenanti”.