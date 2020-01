Ancora isolate le Isole Tremiti (Foggia). Anche oggi sono interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Diomedee a causa del mare in burrasca. La motonave Isola di Capraia questa mattina, come ieri, e’ rimasta ormeggiata nello scalo. La Capitaneria di Porto ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede mare molto mosso e vento da nord a forza 8. Nelle prossime ore e’ previsto un miglioramento con una tendenza a vento da nord a forza 5.