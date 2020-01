In seguito al provvedimento di chiusura al transito – per condizioni meteorologiche avverse – emesso dal Gestore della rete francese sul proseguimento oltre confine, la statale 21 “del Colle della Maddalena” è interdetta al traffico nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato (km 59,708). Uomini e mezzi Anas sono impegnati nella pulizia della carreggiata dalla neve e nel trattamento antigelo per garantire la regolare transitabilità della statale fino ad Argentera.