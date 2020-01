Maltempo Piemonte: dalla Regione 10 milioni per lavori di somma urgenza

La Regione Piemonte stanzia 10 milioni per i Comuni piemontesi colpiti dalle alluvioni dello scorso autunno. Sono da destinare ai lavori di somma urgenza e di ripristino di opere pubbliche a rischio. A questi si aggiungono i due milioni gia’ stanziati all’indomani degli eventi calamitosi di ottobre e novembre.

“E’ un risultato importante – commenta l’assessore alle Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, Marco Gabusi – raggiunto con il governatore Alberto Cirio, che si e’ impegnato in prima persona. Il lavoro fatto sul bilancio nei primi mesi di mandato ci ha permesso di fare economie che sono state destinate alla messa in sicurezza del territorio, sia per le alluvioni recenti sia per quelle passate, colmando mancanze anche ventennali”.

“La Regione – aggiunge – puo’ intervenire concorrendo in tutto o in parte al finanziamento dei lavori. Con un grande lavoro dei tecnici dei nostri uffici decentrati, abbiamo invitato gli enti locali a segnalare le opere piu’ urgenti, alle quali destiniamo 7,8 milioni.

Abbiamo poi incluso in questa tornata anche i contributi per completare interventi gia’ avviati per oltre 2 milioni. I criteri di urgenza e priorita’ usati per la compilazione degli elenchi hanno determinato la graduatoria dei Comuni beneficiari, per un totale di 117 interventi. Ora ci aspettiamo la nostra stessa velocita’ dal Governo per erogare tutti i soldi dello stato d’emergenza agli enti colpiti”.