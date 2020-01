Maltempo Sardegna: frana nel Nuorese, chiusa strada provinciale

A seguito dell’ondata di maltempo degli ultimi giorni, un costone è franato all’ingresso dell’abitato di Ulassai, in Ogliastra, all’incrocio tra la SP11 e via Duca degli Abruzzi. La SP stata chiusa al km 5 in via precauzionale.

Sul posto i Carabinieri e i tecnici del Comune e della Provincia.