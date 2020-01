Una mancia di 2020 dollari su un conto di 23: l’emozione della cameriera diventa virale e parte il “2020 tip challenge”

La sfida è partita, in maniera eclatante, dal Michigan ed è diventata nazionale dilagando in tutti gli USA. In onore del nuovo anno i clienti danno mance molto generose ai camerieri, in nome della “2020 Tip Challenge”. E’ iniziato tutto la scorsa settimana, quando Danielle Franzoni, cameriera in un ristorante di Alpena, nel Michigan, ha ricevuto una mancia di 2020 dollari su un conto di soli 23 dollari. La giovane, mamma single e senza fissa dimora si è commossa e di fronte alle telecamere della CNN ha dichiarato che utilizzerà questo denaro per porre una piccola base per il suo futuro.

Ed è accaduto anche ul giorno di Capodanno, quando il ristoratore Donnie Wahlberg ha sorpreso Bethany Provencher, cameriera della catena IHOP, con una mancia di 2.020 dollari sul suo assegno da 78 dollari. “È stata la più grande benedizione che avrei potuto ricevere da chiunque“, ha dichiarato al donna al Daily Herald di St. Charles. Nel momento in cui la moglie di Wahlberg, Jenny McCarthy, ha twittato una foto del conto la sfida ha iniziato a prendere piede.

Steve Garfield, uno scrittore che vive a Boston, ha letto della generosa mancia e ha deciso di prendere esempio. In genere ogni mattina, quando va nel suo bar preferito a fare colazione, lascia il portafoglio a casa e paga il suo caffè attraverso un’app, ma venerdì scorso ha deciso di portare con 20,20 dollari. Una cifra inferiori ai 2020 dollari, ma che può permettere a chiunque di prendere parte alla challenge.

Lisa Foxx, conduttrice radiofonica a Los Angeles, ha incoraggiato il suo pubblico verso la sfida. “Ti fa sentire parte di qualcosa di speciale”, ha dichiarato suggerendo a chi vuole partecipare senza impegni in denaro di offrirsi volontario per 20 ore o di impegnarsi a fare qualcosa di gentile per 20 giorni. “Non dovrebbe costare nulla avere un impatto positivo sulla vita di qualcuno“, ha detto.