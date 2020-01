Medicina: morto il nutrizionista Pietro Migliaccio

Addio a Pietro Antonio Migliaccio, docente in Scienza dell’alimentazione e specialista in Gastroenterologia, presidente emerito della Società italiana di Scienza dell’Alimentazione, pioniere della divulgazione scientifica sul tema dell’alimentazione.

A quanto apprende l’Adnkronos Salute, il professore ha avuto un malore improvviso: è stato ricoverato in un ospedale romano, dove è poi deceduto.