Dopo il recente divorzio dalla Casa Reale Meghan Markle continua a far parlare di sé. Ha firmato un accordo con la Disney per registrare una voce fuori campo, in cambio di una donazione da parte del colosso statunitense a favore di un’organizzazione ambientalista che protegge elefanti, Elephants without Borders. Lo riferisce il Times che non fornisce ulteriori dettagli sul progetto.