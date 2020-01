Meningite nel Bergamasco: in centinaia in coda per i vaccini

Per la campagna avviata dalle autorità sanitarie in seguito alla morte di una donna per sepsi, in centinaia si sono presentati questa mattina a Sarnico per i vaccini contro il meningococco C.

Situazione simile anche a Iseo e Paratico, e a Capriolo è stato aperto un laboratorio vaccinale straordinario nella farmacia comunale con 200 persone in attesa. Le vaccinazioni proseguiranno anche domani. Martedì è previsto un vertice tra sindaci, Regione e Ats di Bergamo e Brescia.