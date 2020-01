Meningite in Calabria: grave 72enne di Corigliano Rossano

Un 72enne di Corigliano–Rossano è ricoverato all’Annunziata di Cosenza in gravi condizioni: il 5 gennaio è giunto in Pronto soccorso con febbre altissima, capogiri e dolore alla nuca.

Gli è stata diagnosticata una meningite listeria, contratta, probabilmente, a seguito di assunzione di alimenti infetti: non si tratta di un caso di meningite meningococcica e di conseguenza non è in alcun modo trasmissibile ad altri individui.