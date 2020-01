Marzia Colosio e’ morta a causa di una sepsi da meningococco di tipo C. E’ quanto filtra dai primi accertamenti effettuati agli Spedali civili di Brescia sulla morte della 48enne di origini bergamasca. Il caso e’ ritenuto, per le modalita’, identico a quello di Veronica Cadei, la 19enne di Villongo, in provincia di Bergamo, morta ad inizio dicembre all’ospedale bresciano dopo un malore accusato sui banchi dell’universita’ Cattolica.