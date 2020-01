L’Asl 1 Abruzzo ha reso noto che la donna ricoverata all’ospedale di L’Aquila per meningite è deceduta. La paziente era stata ricoverata mercoledì scorso nel reparto di rianimazione del San Salvatore dopo essere stata colpita da meningite pneumococcica. Si tratta di una forma non contagiosa, che non comporta rischi per la popolazione.