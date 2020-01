Meningite in Lombardia, Gallera: “Vaccineremo i ragazzi nelle sedi scolastiche”

“Da metà settimana andremo nelle scuole superiori e vaccineremo i ragazzi: nelle scuole della zona e dove sono presenti i giovani residenti del Basso Sebino“. È quanto ha dichiarato l’assessore regionale lombardo alla salute Giulio Gallera ai giornalisti prima della conferenza stampa seguita al vertice in Prefettura sui 5 casi di sepsi da meningococco nel Basso Sebino bergamasco. Le scuole, quindi, “non chiuderanno assolutamente“, ha dichiarato l’assessore.

“Nella riunione di questa domenica abbiamo incontrato i sindaci e abbiamo ascoltato le richieste e le preoccupazioni dei cittadini – ha spiegato l’assessore Gallera dopo il vertice -. Abbiamo dato tutte le risposte e ricordiamo che sia Ats sia Regione Lombardia hanno agito con grande tempestività in questa situazione così anomala. Non è anomalo però il numero delle persone che si sono ammalate di meningite, nell’ordine ogni anno sono dai 30 ai 40 casi in Lombardia, ma il fatto che sono circoscritti nella stessa area geografica. Per questo motivo, coloro che correvano un rischio reale perché sono stati esposti a chi era malato, è stato subito profilassato con l’antibiotico”. “Si ricorda che la meningite si trasmette solo con il vapore acqueo, con gli starnuti, stando a stretto contatto con una persona malata – ha proseguito l’assessore -. Per gli altri abbiamo iniziato un’azione a tappeto di vaccinazioni: per tutti, da zero a 60 anni, abbiamo aperto ambulatori che stanno effettuando da 500 a mille vaccini al giorno“. Gallera ha dunque invitato a “seguire le tempistiche, con ambulatori aperti in maniera molto ampia e con personale a disposizione. I vaccini sono a disposizione. Stiamo lavorando in maniera ampia. Non ci sono problemi di vaccini e abbiamo deciso di intervenire per la fascia debole, gli studenti. Siamo in stretto collegamento con il ministero della Salute e con l’Istituto Superiore della Sanità, che ci hanno ringraziato per il lavoro che stiamo svolgendo”.