Meningite: sedicenne nel bergamasco ha il meningococco B

E’ stato colpito dal batterio meningococco di tipo B e non di tipo C il sedicenne di Castelli Calepio ricoverato da sabato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e le cui condizioni sono in fase di miglioramento. Questo l’esito degli esami resi noti oggi pomeriggio.

Dunque il batterio che lo ha colpito non e’ dello stesso tipo che ha causato gli altri quattro casi di sepsi nella stessa zona del Basso Sebino bergamasco, ovvero appunto il C. Quest’ultimo batterio e’ costato la vita a Marzia Colosio, 48 anni, di Predore (funerali celebrati ieri) e a Veronica Cadaei, 19, di Villongo, morta a inizio gennaio.