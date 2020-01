Meteo, eccezionale bassa marea lungo la costa adriatica: il mare si ritira, le immagini da Venezia a Rimini [FOTO e VIDEO]

Meteo – L’anticiclone domina su gran parte d’Europa in questo mese di gennaio, lasciando buona parte del continente senza neve e senza freddo, in una sorta di “non inverno”. Un’altra conseguenza di queste condizioni stabili e dunque della conseguente assenza di precipitazioni è l’eccezionale bassa marea che sta interessando l’Adriatico (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Se a Venezia i canali si sono già prosciugati qualche giorno fa in una bassa marea incredibile, anche oggi è previsto un picco eccezionale di -55cm e per domani, venerdì 24 gennaio, è previsto un picco minimo di -45cm. Tutto l’opposto, insomma, se si pensa all’alta marea record dello scorso novembre, che ha toccato i 187cm, provocando gravi danni in città.

A Venezia, di minime notevoli recenti il Centro maree ricorda la sequenza dal 16 al 19 febbraio del 2008 con in serie: -60, -75, -83 e -71. Più recentemente, invece, un -66 è stato registrato il 29 dicembre 2016 e il -66 del 30 gennaio 2018.

Anche le coste romagnole sono interessate dal fenomeno in questi giorni, come mostrano le immagini da Rimini e Riccione.