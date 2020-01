Meteo Brasile: allarme in 3 Stati per la possibile formazione di un ciclone

Il Centro di idrografia della Marina (Chm) brasiliano, in collaborazione con altre agenzie meteorologiche, ha allertato sulla formazione di un ciclone con possibili caratteristiche subtropicali a partire da oggi: lo rende noto il sito di notizie A Tarde.

Secondo l’avviso, la formazione del ciclone subtropicale avverrà probabilmente in alto mare, tra il nord dello Stato di Rio de Janeiro e il sud dello Stato di Espirito Santo, con uno spostamento iniziale verso sud, influenzando le condizioni meteorologiche e del mare tra gli Stati di Santa Catarina e Bahia.

Non è ancora possibile identificare nelle immagini satellitari la formazione di questo ciclone, che dovrebbe iniziare oggi e continuare fino a sabato prossimo. I venti sono previsti con direzione da nord-est a nord e intensità fino a 87 km orari in alto mare tra lo Stato di Rio de Janeiro, a nord di Arraial do Cabo, e lo Stato di Bahia, a sud di Caravelas. Venti fino a 61 km orari sono previsti anche in alto mare, a Bahia, tra le città di Caravelas e Ilheus. A causa dei venti c’e’ la possibilita’ che il mare si agiti e che le onde raggiungano dai 3 ai 4 metri di altezza in alto mare.