Meteo, Dicembre piuttosto caldo e piovoso in Trentino

Dopo un novembre eccezionalmente piovoso, la prima metà del mese di dicembre è risultata molto vicina ai valori medi, sia per temperature che per precipitazioni. La seconda metà del mese, invece, è stata caratterizzata da temperature superiori alla media, con precipitazioni abbondanti, in particolare tra il 20 e il 22. Le temperature sono state particolarmente elevate nella seconda decade. L’analisi meteorologica mensile di Meteotrentino segnala infine che a Trento Laste la temperatura massima di +11,8°C è stata toccata il giorno 10, in occasione di forti venti di foehn.