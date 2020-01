Meteo Febbraio, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: prevalenza dell’Anticiclone e temperature sopra la media

Ci stiamo avvicinando alla conclusione di gennaio, un mese dominato dall’anticiclone in Italia e più in generale in quasi tutta Europa, che ha garantito condizioni di stabilità e dunque assenza di piogge o neve significative. E questo “non inverno” sembra continuare anche con l’avvio di febbraio, secondo la tendenza delineata dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare. Ecco le previsioni dal 27 gennaio al 23 febbraio.

27 Gennaio – 2 Febbraio 2020

Nella settimana a cavallo tra i due mesi il regime risulterà prevalentemente zonale con una componente leggermente anticiclonica riportando così valori precipitativi al di sotto delle medie al Centro-Sud, in linea invece al Nord, con particolare riferimento al settore occidentale; riguardo al campo termico esso tenderà ad essere al di sopra della norma su tutta la Penisola.

03 – 09 Febbraio 2020

Nella seconda settimana il regime barico manterrà una configurazione anticiclonica al Nord e sul settore tirrenico, risultando leggermente ciclonica sul settore adriatico. Anche in questo caso sia il quadro delle precipitazioni che delle temperature si attesterà su valori al di sopra della soglia di riferimento.

10 – 16 Febbraio 2020

Per metà mese si accentua ancor di più l’impulso anticiclonico sul settore centro-occidentale, registrando un ritorno alle medie precipitative del periodo sulle regioni settentrionali, valori invece lievemente superiori si manterranno negli altri casi.

17 – 23 Febbraio 2020

Per l’ultima settimana si manifesta un certo grado di incertezza, divenendo più difficile determinare un regime prevalente, che dovrebbe comunque tendere maggiormente ad una influenza anticiclonica. In tal maniera non si registrano variazioni rispetto alla settimana precedente riguardo sia al campo termico che pluviometrico.