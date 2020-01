Meteo Febbraio, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: dopo l’ondata di freddo ad inizio mese, tornano anticiclone e temperature oltre la media

Siamo ormai alla conclusione di un mese di gennaio che si è rilevato fortemente anomalo dal punto di vista meteorologico sull’Italia. La presenza quasi costante dell’anticiclone ha fatto sì che freddo e neve restassero solo un miraggio per la maggior parte del mese, stravolgendo anche i Giorni della Merla, quelli che per tradizione dovrebbero essere i più freddi dell’anno. Condizioni di prevalente stabilità e temperature molto alte per il periodo hanno dominato il primo mese del 2020. Se nella prima settimana di febbraio, l’Italia sarà interessata da un’ondata di freddo e neve, il prosieguo del mese vedrà di nuovo l’affermarsi dell‘anticiclone, che provocherà temperature oltre la media su tutto il Paese. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 3 febbraio all’1 marzo.

03 – 09 Febbraio 2020

Nella prima settimana il regime barico manterrà una configurazione anticiclonica al Nord e sul settore tirrenico, risultando invece leggermente ciclonica sulle regioni adriatiche e sul restante Meridione; nonostante tale contesto, il quadro delle precipitazioni sarà mediamente al di sotto dei valori attesi e le temperature si attesteranno oltre le soglie climatologiche di riferimento al Nord, mentre saranno nella media al Centro-Sud.

10 – 16 Febbraio 2020

Per metà mese si accentua ancor di più l’impulso anticiclonico, specie sul settore centro-settentrionale, registrando ovunque medie precipitative al di sotto dei valori del periodo, mentre le temperature torneranno a crescere un po’ ovunque.

17 – 23 Febbraio 2020

Nella terza settimana non si evincono sostanziali variazioni rispetto alla precedente con persistenza dell’alta pressione che determinerà, con buona probabilità, condizioni con scarse precipitazioni e temperature più elevate rispetto alla media climatologica.

24 Febbraio – 1 Marzo 2020

Nell’ultima settimana, seppur con una anomalia positiva di pressione meno intensa rispetto alle precedenti, proseguirà il trend con valori cumulati di precipitazione al di sotto della media del periodo; in tale contesto, si conferma ancora un campo termico che tenderà ad essere oltre la norma su tutta la Penisola.