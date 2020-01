Meteo, i Giorni della Merla “alternativi” del 2020: oggi +21°C a Catania e Siracusa, +17°C a Roma e Torino, +16°C a Bologna e +15°C a Milano [DATI]

I “Giorni della Merla” di questo 2020 sono iniziati oggi in Italia con una giornata dal clima eccezionalmente primaverile in tutto il Paese. Le temperature più elevate sono state misurate in Sicilia, ma rispetto alla norma gli scarti più significativi sono stati al Nord/Ovest dove in alcuni casi, in modo particolare in Piemonte, abbiamo avuto massime di dieci gradi più alte rispetto alla norma. Ecco le temperature massime più significative della giornata odierna: +22°C a Riposto e Acitrezza, +21°C a Catania e Siracusa, +20°C a Noto, +19°C a Palermo, Pescara, Crotone e Brindisi, +18°C a Bari, Messina e Lecce, +17°C a Roma, Torino, Pinerolo, Cagliari, Cesena, Ancona, Taranto, Reggio Calabria, Foggia, Termoli, Faenza e Olbia, +16°C a Bologna, Genova, Parma, Salerno, Matera, Forlì, Grosseto, Civitavecchia, Modena, Caserta, Latina, Benevento, Reggio Emilia, Rimini, Imperia, Cuneo e Alessandria, +15°C a Milano, Napoli, Firenze, Ravenna, Mantova, Bergamo, Pavia, Frosinone, Viterbo, Guidonia, Cremona e Asti, +14°C a Brescia, Novara, Perugia, Pisa, Varese, Como, Piacenza, Lodi e Vercelli, +13°C a Verona e Ferrara, +12°C a Trieste, Bolzano, Udine, Trento e Pordenone.

Nei prossimi giorni continuerà a fare così caldo, anzi in alcuni casi le temperature aumenteranno ulteriormente. Sarà una vera e propria escalation di calore nella seconda parte della settimana, nel weekend e soprattutto all’inizio della prossima settimana, quando tra Lunedì 3 e Martedì 4 Febbraio raggiungeremo i picchi più elevati, con punte di +25°C in Sicilia e di +20°C in tutto il Centro/Sud. Attenzione, però, a Mercoledì 5 Febbraio: sarà il giorno della svolta invernale, con temperature in picchiata in tutt’Italia. Le Regioni più colpite dall’ondata di freddo saranno quelle Adriatiche: in Puglia avremo un crollo termico di oltre 10°C in poche ore. Ma di questo parleremo in modo più approfondito nei prossimi aggiornamenti meteo di MeteoWeb.