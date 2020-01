Meteo, notte gelata per l’Umbria: quasi ovunque temperature sotto zero

La colonnina di mercurio nella notte in Umbria è scesa nuovamente sotto lo zero in numerose località: a Cascia la centralina del Centro funzionale della Protezione civile ha registrato -11°C.

A Castelluccio registrati -9,1°C, a Norcia -5,9°C, a Monteleone di Spoleto -5°C, a Forca Canapine -3,2°C.

A Perugia rilevati 0,6°C, a Terni -0,6°C, a Foligno -4,5°C, a Spoleto -1,1°C, a Gubbio -4,4°C, a Città di Castello -5°C.