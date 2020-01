Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: in arrivo qualche pioggia, ancora nebbie in Pianura Padana. Il bollettino fino al 17 gennaio

Il tempo previsto sull’Italia per dopodomani, lunedì 13 gennaio 2020, e per i successivi quattro giorni, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.

Lunedì 13 gennaio

Nord: estesa nuvolosità bassa e stratiforme sulla Pianura padana, accompagnata da foschie dense e nebbie in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata; annuvolamenti consistenti sulla Liguria con deboli piogge attese dalla tarda mattinata e velature anche spesse sul restante settentrione.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla porzione più meridionale della Sardegna con deboli piovaschi associati; altrove all’inizio cielo sereno o poco nuvoloso, ma con nubi alte sottili in arrivo nel corso della giornata su Toscana, Marche, Umbria ed alto Lazio; nel pomeriggio attesa una ulteriore intensificazione della copertura, ma più consistente e significativa, su Toscana orientale, Nord Marche, Umbria ed alto Lazio.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso su Salento, Basilicata ionica, Calabria centro-orientale e Sicilia ionica con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, in assorbimento serale sulle relative zone peninsulari; atteso qualche fiocco di neve sui rilievi calabresi oltre i 1200-1300 metri. Cielo sereno lungo le coste campane e nuvolosità diffusa sul rimanente meridione con ampie schiarite notturne su Molise, Irpinia e Puglia garganica.

Temperature: minime in rialzo sul Trentino-Alto Adige, restanti aree alpine e Calabria ionica; in calo su Liguria, pianura veneta, Sardegna, Toscana, Marche, rilievi laziali e coste abruzzesi; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in lieve diminuzione sulle zone alpine confinali, Liguria, aree pianeggianti del Triveneto, Emilia-Romagna centro-orientale, Sardegna occidentale, appennino toscano, Nord Puglia e Basilicata ionica; in tenue aumento sul restante territorio pugliese e sui rilievi della Calabria; stazionarie altrove.

Venti: deboli orientali su Calabria e Sicilia; variabili sul resto del paese.

Mari: da mosso a molto mosso al largo lo Ionio; mossi canale di Sardegna, Tirreno meridionale e stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi il Tirreno centrale al largo e l’Adriatico meridionale, ma con moto in ulteriore riduzione dal pomeriggio; generalmente poco mossi i restanti bacini.

Martedì 14 gennaio

Nuvolosità irregolare, a tratti intensa, su Sicilia settentrionale ed orientale e sulle aree ioniche con possibilità di qualche breve ed isolato piovasco, in miglioramento serale; annuvolamenti anche compatti su Umbria, Marche, Liguria e Toscana con deboli fenomeni su Levante ligure; bel tempo altrove nebbie diffuse e persistenti sulla Pianura padano-veneta.

Mercoledì 15 gennaio

Annuvolamenti consistenti su Liguria e Toscana con deboli precipitazioni su Levante ligure ed Alpi Apuane; nuvolosità diffusa anche su Nord Marche, Umbria e Sardegna occidentale in un contesto asciutto; cielo sereno o poco nuvoloso altrove; ancora nebbie diffuse e persistenti sulla Pianura padano-veneta.

Giovedì 16 gennaio

Molte nubi ancora su Nord Toscana e Liguria orientale con debolissime precipitazioni associate; nubi basse e stratiformi su Sardegna settentrionale, restante area ligure, Toscana, Umbria, Marche settentrionali e coste tirreniche meridionali; nebbie diffuse sulla Pianura padano-veneta, in attenuazione dal pomeriggio e cielo sereno o velato altrove.

Venerdì 17 gennaio

Copertura estesa sulle aree alpine, Levante ligure e Toscana settentrionale con deboli fenomeni associati, più diffusi su quest’ultima zona; nuvolosità bassa sempre più consistente sulle restanti zone tirreniche e nuove nebbie sulle zone pianeggianti del settentrione; bel tempo sul resto del Paese.