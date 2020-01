Meteo Roma, l’Inverno dell’Anticiclone: oggi minima di 0°C e massima di +15°C [FOTO e DATI]

A Roma fa freddo. Anzi no, a Roma fa caldo. Di certo c’è soltanto che splende il sole, indisturbato, da tanti giorni. C’è qualche nuvoletta nel cielo, ma non piove da settimane. Nulla di grave, dopo un autunno ultra piovoso. E nulla di anomalo, perchè l’Anticiclone è una delle figure bariche caratteristiche dell’Inverno Mediterraneo.

Quest’anno, però, è particolarmente forte e duraturo. Così a Roma fa freddo di notte, più del normale, e caldo di giorno, più del normale. Oggi abbiamo raggiunto il picco di questi estremi con una grande escursione termica giornaliera: all’alba, la temperatura minima è piombata a 0°C nella Capitale, ma nel primo pomeriggio la colonnina di mercurio registra +15°C. Siamo in entrambi i casi circa 4°C oltre le medie del periodo: a Gennaio, infatti, la norma di Roma sarebbe di avere +4°C nelle minime e +11°C nelle massime.

Per quanto riguarda la temperatura media giornaliera, siamo in perfetta norma: +7,5°C. Esattamente in linea con le medie stagionali del mese più freddo dell’anno nella Capitale d’Italia.

Questa situazione, che si trascina ormai da fine Dicembre, proseguirà a lungo. Almeno per altri 10 giorni. Le temperatura diminuiranno di qualche grado la prossima settimana, le minime potranno scendere sottozero in quelle che potranno rivelarsi come le notti più fredde della stagione, ma di giorno continuerà a splendere il sole e anche nelle fasi più fredde, le massime arriveranno comunque nella migliore delle ipotesi almeno a +10°C. E’ l’inverno dell’Anticiclone.